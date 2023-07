Padre de Antonia Barra anuncia nuevas querellas tras sentencia a Martín Pradenas: «Esto no se cierra»

La tarde de este viernes, desde el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, se dio a conocer la condena en contra de Martín Pradenas Dürr, luego de ser declarado culpable por siete delitos sexuales. Con una sentencia de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.

Junto con esto, el sujeto de 30 años, quedó inhabilitado de forma absoluta y perpetua para cargos u oficios públicos, derechos políticos mientras dure la condena. Además de la inhabilitación absoluta y perpetua para profesiones titulares en ámbitos educacionales o que involucre relación directa y habitual con menores de edad. Mientras que tampoco podrá optar a beneficios.

Tras conocerse esa resolución, Alejandro Barra, padre de Antonia, quien se quitó la vida luego de ser víctima de Pradenas, se refirió a la situación, declarando que: «No es una condena que nos satisfaga, pero siendo positivo, se hicieron todas las gestiones que estaban a nuestro alcance. Lo que sí me preocupa es que nosotros queremos que las demás victimas sigan atreviéndose a denunciar y que las policías y la justicia hagan un trabajo con perspectiva de género».

Dicho esto, el hombre dejó en claro que: «El hecho de que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más. Es un remedio que no nos calma», expuso según consigna La Cuarta.

Alejandro Barra anuncia nuevas acciones legales tras resolución contra Martín Pradenas

En esa línea, el padre de Antonia Barra, afirmó que «lamentablemente esto no cierra, tenemos dos querellas más. Una querella contra quien resulte responsable de un video que está expuesto en las redes sociales y la otra a un exfuncionario de Carabineros que fue a mentir con un peritaje a un tribunal».

Con respecto a las acciones legales, señaló que «es la investigación la que va arrojar quienes son los que subieron el video. Y lo de los falsos testimonio es del primer juicio».