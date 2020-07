Fran García-Huidobro sobre su insuficiencia renal: «Me pillaba el virus y me iba despachada» Tras estar internada en diciembre por una severa insuficiencia renal, Fran García-Huidobro se confesó sobre su estado de salud en esa época.

En diciembre pasado te contamos que Fran García-Huidobro pasó por un delicado estado de salud, luego de sufrir una insuficiencia renal provocada por una bacteria, que la mantuvo internada por 22 días en la clínica.

Por lo mismo que ya a más de seis meses de esa situación, la animadora reflexionó sobre el Covid-19 y su estado de salud. «Ya no soy la de antes, porque estuve a punto de morir en diciembre» señaló en conversación con La Cuarta.

«La pasé tan mal y estuve tantos días en la pitilla, que siento que me preparé para la pandemia» agregó Fran al diario nacional.

Siguiendo por esta línea agregó que: «Sinceramente, creo que tuve suerte, porque si no me daba en diciembre lo que me pasó, y ahora estuviera con ese estado físico, 42 kilos, mal alimentada y con anemia, o sea, me pillaba el virus y me iba despachada. No habría tenido defensas. Por eso me siento más tranquila».

Por otro lado, Fran confesó que la pandemia la tiene con angustia, pues «es difícil no saber lo que pasará, sobre todo cuando se empiezan a enfermar tus cercanos. A mí me pasó con Julio (César Rodríguez) y un hermano al que también le dio».