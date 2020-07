Christell Rodríguez contó cómo superó sus problemas de autoestima En una entrevista, Christell confesó que durante su adolescencia tuvo muchos problemas para quererse a si misma, pero que finalmente lo superó.

En varias ocasiones te hemos contado sobre los pesados comentarios que recibe Christell Rodríguez en sus redes sociales por su físico, pero la chiquilla siempre termina sacando aplausos entre sus seguidores al responderlos con mensajes de amor propio.

Por lo mismo, recientemente la chiquilla estuvo invitada al programa ‘CHV en casa’, donde se refirió en extenso a los problemas de autoestima que vivió y cómo los superó. «Por mucho tiempo tuve una imagen errónea de mi misma (…) Esta autoimagen yo la venía trayendo desde los 12 años aproximadamente, hasta los 18 o 20 años», contó la cantante. Sin embargo, hace unos dos años atrás esto cambió. «Decidí hacer un cambio y a raíz de eso me empoderé y empecé a recordarme todos los días que no era así, aunque es difícil porque la gente se cree con el derecho de decir lo que se les ocurra sin pensar».

Además, Christell comentó que una de las personas que la ayudó a quererse a sí misma fue la hermana de uno se sus amigos, quien durante una conversación le dijo que la admiraba y que le gustaría ser como ella. Palabras que la hicieron reflexionar y que la hicieron cambiar en su pensamiento.

«Lloré caleta hasta que me di cuenta y dije ‘creo que he vivido mucho tiempo engañada sumergida en un estado que no soy yo, porque si no lo cambio ahora voy a vivir toda mi vida así y no quiero eso para mí'» comentó.