Cathy Barriga y su encontrón con intendente Guevara: «Necesitaba una respuesta»

Durante la jornada de este sábado, Cathy Barriga estuvo en medio de la noticia, luego de que llegara a encarar al intendente Felipe Guevara, consultando por 20 mil cajas de mercadería que no habrían llegado a Maipú.

Ese mismo día, la autoridad de la Región Metropolitana se defendió, asegurando que la comuna recibió 132 mil cajas de alimentos. «Hay actas firmadas de las municipalidades recepcionando en conformidad las cajas, y si hay algún alcalde que haya entendido algo distinto, lo lamento pero los números son fríos».

A raíz de esta situación, la mañana de este lunes Cathy Barriga estuvo invitada a ‘Bienvenidos’, donde señaló. «Lo que yo hice ese día fue lo que hubiera hecho cualquier persona que se siente pasada a llevar con la falta de un compromiso, con la falta de respeto y con lo que justamente significaba que parte de los barrios que están inconclusos, justamente al lado de la Santa Marta».

«Lo tuve que encarar, decirle qué va pasar, porque necesitaba una respuesta y él vuelve a reiterar que no es así, y realmente desgasta» comentó.

Siguiendo por esta línea, Barriga agregó: «Lo sigue negando (incumplimiento de cajas), yo de verdad estoy de manos cruzadas, no me responde en lo formal, que es lo que uno espera, también se ofició a Contraloría, y lo mismo pasó en otras situaciones, entonces no hay respuestas», indicó.

«Yo si estuviera en su lugar y fuera intendenta, lo que hago yo es velar por la necesidad de los vecinos y entrego esas 20 mil cajas», concluyó.