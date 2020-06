«Lo único que quería era morirme»: Vocero de la Vega Central se confiesa tras contagio de Covid-19 Luego de confirmar que se contagió de Covid-19, el reconocido vocero de la Vega Central se refirió a cómo fueron los primeros días.

A fines de la semana pasada te contamos que el emblemático vocero de la Vega Central, Arturo Guerrero, dio a conocer que está contagiado de Covid-19. Por lo mismo que este lunes, conversó con el matinal ‘Bienvenidos’, donde reveló cómo se ha sentido durante estos días.

«Uno no dimensiona. Hubo cinco días que lo único que quería era morirme, porque es un bicho tan maldito. Yo no sé si ustedes lo han vivido. Yo viví todas las gripes habidas y por haber y nunca, pero nunca me había quedado en mi casa. Y esta epidemia es tan maldita que te deja amarrado de pies, de manos, que no tienes ganas ni de comer, el agua te da asco. Que tienes miedo de morir y de morir solo», señaló en el espacio de Canal 13.

Eso sí, mencionó que los malestares fueron «cortitos. El primer síntoma fue que amanecí como con flojera y normalmente no ando con flojera. Y una picazón en la garganta y ahí parto en cuarententa, porque yo sabía más o menos. Ya había escuchado tanto de un lado, de otro, con expertos. Y yo sabía que es una cosa seria, pero uno nunca espera que a ti te toca, y te tocó. Y no me tocó tan grave».

Junto con esto, sostuvo que durante «tres días, cuatro días, cinco días, lo único que quería era morirme. Perdí el olor, el gusto, asco al agua, ganas de no escuchar música, de no escuchar a nadie. Una desesperación. No te quieres quedar dormido porque puedes ahogarte».

Guerrero, a parte de compartir con la gente sus síntomas, lanzó una especie de mea culpa: «Hablando hace unos meses decía que cuando me muera no quiero ninguna flor, quiero harta música, quiero que me quieran. Y hoy escuchando las cifras de 59 muertos, van a ir… 10 personas? 8 personas? y muchas de esas personas que partieron, a lo mejor yo u otro, hemos sido culpables de no asumir la gravedad de esta situación y eso duele en el alma».