Julio César Rodríguez compartió foto con su retoño tras estar alejados por un mes Finalmente Julio César Rodríguez pudo reencontrarse con su retoño, luego de no verlo en un mes debido a su contagio de Covid-19.

No cabe duda que por estos días Julio César Rodríguez ha estado más que presente en las noticias, esto debido a su contagio de Covid-19. Tras la confirmación de su situación, estuvo varias semanas en su hogar, sin aparecer en el matinal y, por supuesto, sin estar en contacto con sus seres queridos.

En aquellos días, el animador expresó: «Fueron cuatro o cinco días que no me acuerdo de nada, solo sé que dormía y que me daban sopa de pollo día por medio», recordó, agregando que «bajé como cinco kilos de una. Recuperé un par, de a poco me voy recuperando».

Pero ahora ya está recuperado e incluso volvió a retomar sus labores en la animación de ‘Contigo en la Mañana’. Así que por esto mismo, Rodríguez quiso mostrar a través de sus redes sociales que finalmente se pudo reunir con su retoño Joaquín, fruto de su antigua relación con la también animadora Fran García-Huidobro.

Ellos tienen una relación muy cercana pero no habían podido verse debido a la cuarentena del animador. «Casi un mes estuve sin ver a Joaquín por el coronavirus!!! Ahora que nos reencontramos me doy cuenta que casi me pasó!!!! Jajaja. Lindo!!! Muy orgulloso además por todos tus logros!! Te lo mereces y más aún!!❤️❤️❤️», escribió junto a la postal.