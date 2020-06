Pamela Díaz contó que recibe muy poca ayuda económica de los padres de sus hijos En una entrevista donde habló de su vida durante la cuarentena, Pamela Díaz confesó que es la única que se encarga económicamente de sus hijos.

Desde que Pamela Díaz anunció la separación con su pareja Fernando Téllez, en agosto del 2019, que se encuentra soltera, enfocada en pasar el tiempo con sus retoños Pascuala, Mateo y Trinidad (quienes son hijos de su antigua relación con el futbolista Manuel Neira).

Y recientemente en una entrevista con el diario La Cuarta, la Fiera se refirió a cómo pasa su vida durante estos días de cuarentena por la pandemia del coronavirus. Aquí comentó que se encuentra sin proyectos televisivos y con muy poca ayuda económica por parte de los padres de sus hijos.

«Yo veo a mis hijos como cualquier otra mamá. Me cuesta a mí ganar mis lucas y son para mis tres hijos y no me ayudan mucho. Entonces siento que tengo que estar mucho más positiva en general en lo que uno hace, porque no tengo la ayuda del papá, entonces ya estoy cansada» comentó Pamela.

Junto a lo que agregó: «Me canso, me aburro, si quiero hacer algo no puedo hacerlo, echo de menos a mi familia, a mis amigos», además de señalar que: «No es que no sea un tema, pero es que gracias a Dios me va bien. Pero igual me cuesta mucho más que si tuviera más ayuda».

«No se había dado el tiempo para pensar, para analizar, que los niños, que esto, sacarse la cresta trabajando. Hay también un tema de que mucha gente alrededor mío ha perdido su pega, hay un tema incierto, tampoco yo sé lo mío, qué va a pasar en diciembre» cerró Pamela.