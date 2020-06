Javiera Acevedo recibió pesados comentarios por su última fotito Luego de compartir una postal en su cuenta de Instagram, Javiera Acevedo recibió varios desubicados comentarios, a los que no dudó en responder.

A raíz de que comenzó a bajar de peso, la actriz Javiera Acevedo está recibiendo una gran cantidad de críticas en redes sociales por su apariencia física, esto debido a que, según sus seguidores, su rostro no se ve para nada bien cuando está muy delgada.

Junto con eso, cuando decidió cambiar su color de pelo por un rubio platinado, varios usuarios de Instagram comenzaron a decirle que se veía mucho mayor, e incluso le sumaron más de 10 años.

Ahora, Javiera Acevedo volvió a ser blanco de críticas, luego de compartir una selfie en primer plano de su rostro.

«Te ves de 45 años»; «Por favor no sigas poniendote botox en la boca»; «Qué arrugada» y «Te ves mayor, Javierita», entre otros, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Frente a esta serie de críticas, Acevedo no dudó en responder categóricamente a uno de los usuarios. «Pesco porque leo todos los comentarios para responderle a mi publico querido que me pone cosas lindas porque me quiere y lo tuyo es pura mala onda. Yo estoy feliz como soy porque la belleza parte de adentro y claramente si me hiciera cosas me vería quizá más joven pero tengo la piel así soy tremendamente feliz y para mi estoy en mi mejor momento! Si tu no estás feliz contigo anda a repartir tu odio a otro lado. Porque a todo esto; te ves de 15!!!!».