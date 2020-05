¿¡Qué!? Expulsan a participante de ‘MasterChef España’ por presentar pájaro entero y con plumas La chiquilla que de inmediato se fue de PLR en 'MasterChef' intentó justificar su actuar, asegurando que no tuvo tiempo de cocinar el plato.

Una impactante situación ocurrió con uno de sus concursantes en la versión española de ‘MasterChef’ luego de que presentara su plato. Resulta que Saray apareció ante los jueces y mostró una perdiz con plumas y sin cocinar. Para colmo, el ave estaba adornado con tomates cherry.

El juez Jordi Cruz fue categórico y le dijo a Saray que «has faltado el respeto a todos. Lo que has hecho no tiene ninguna justificación. Te has reído de todos. Ni se te ocurra abrir la boca, porque no tienes nada que decir».

Ni siquiera hubo necesidad de deliberar: Saray fue inmediatamente expulsada. «Dejarte entrar por esa puerta es el gran error que hemos cometido en estos ocho años. Te agradecería que te quites ese delantal, que no mereces ni el negro, y cruces esa puerta», dijo Cruz.

Luego, la concursante argumentó que no contó con el tiempo suficiente para preparar el plato y por eso se enojó. «Si te digo la verdad, sí. Lo volvería a hacer. No tenía ninguna posibilidad de salvarme», sostuvo Saray.

Más tarde, en entrevista con RTVE, agregó que «yo dije: pues ya está. ¿Que me quieren joder aquí a tope concursantes, jurado y todos?… Digo: ahora se va a cagar la perra. ¿Que me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No, no, no. Yo no me voy a poner aquí a arrancar plumas para darte a ti la satisfacción. ¿Qué queréis? ¿Que haga el pajarraco puteada ante todos? Pues toma. Pajarraco vivo pa’ ti. Y eso es lo que hice porque estaba enfadada».