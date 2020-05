Daniela Kirberg se confiesa tras separación de Julián Elfenbein: «Estoy con terapia» En conversación con Jordi Castell, la comunicadora contó cómo lo ha pasado durante esta cuarentena y su separación de Julián Elfenbein.

Hace meses se venía especulando sobre una separación entre Julián Elfenbein y Daniela Kirberg, finalmente a fines del 2019 se confirmó el quiebre de la pareja, la que se debería al aumento de carga laboral del animador de CHV.

Recientemente la comunicadora conversó con Jordi Castell en su programa ‘El Aperitivo’, donde se refirió a cómo ha estado sobrellevando el término de la relación. «Estoy yendo a especialista, fui al psiquiatra y estoy ahora con terapia dos veces a la semana, primera vez en mi vida que comencé una terapia y es lo máximo, me encanta, espero que llegue esa hora».

«Me ha hecho súper bien. Remedio, terapia y deportes, es también un mix y yo creo que el apoyo de mi familia y amigas. Estoy trabajando en mi» agregó Daniela.

Por otro lado confesó que cuando sus hijos se van con Elfenbein «me da mucha pena y lloro, estamos una semana y una semana, a mí se me hace más largo, es mucho. Ellos cuando están con él lo pasan chancho, pero yo los echo de menos, es una postura egoísta, es súper difícil».

Finalmente Daniela habló sobre la posibilidad de encontrar una nueva pareja: «No tengo Tinder, estoy en cuarentena igual que todo Chile, no salgo desde marzo de mi casa, no hay cita, no hay Tinder, no hay nada. No me atrae para nada conocer a alguien en Tinder. Estoy en terapia, primero tengo que sanarme yo, cerrar temas, tengo tres hijos, tengo un adolescente».