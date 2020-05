Óscar Barrera a seis años de su eliminación de ‘Masterchef’: «Siempre he creído que soy el verdadero ganador» Luego de que se emitiera nuevamente su eliminación de 'MasterChef', el concursante Óscar Barrera contó cómo ha sido su vida tras el programa.

A raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus, Canal 13 decidió volver a transmitir la primera temporada de ‘MasterChef Chile’, con el fin de entretener a los televidentes.

En el capítulo emitido durante la jornada del lunes, los seguidores del programa culinario pudieron ver la eliminación de Óscar Barrera, quien era uno de los participantes favoritos de la primera entrega.

Debido a la transmisión de este episodio, el joven de 28 utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre su paso en ‘MasterChef’, señalando que desde ese entonces han sucedido muchas cosas.

«Hoy volvieron a dar el capítulo de mi eliminación de MasterChef, de hace casi 6 años. Estuve en el canal llorando como 2 horas para llegar a mi casa a seguir llorando. Me quedé dormido llorando y desperté perdido. Incluso hay cosas de las que no me acuerdo. Pero todo fue para mejor», partió escribiendo.

«Me fui eliminado un día muy exacto… demasiado exacto. Retomé medicina sin problemas. Pude hacer el internado y terminar la carrera con mis compañeros. Dentro del internado, seguí con cocina. Gané una competencia internacional organizada por The World’s 50 Best para ir a una de sus premiaciones», siguió.

En esa línea, Oscar contó que fue «el primer chileno trabajando para la organización, haciendo todo un programa de promoción Chile. Titulado de Médico Cirujano me fui a vivir a New York y estudié cocina en el International Culinary Center, graduándome como el mejor de la generación. Hice pasantía en Blanca (2 estrellas Michelin) y a la vuelta en 99″.

Al final de la publicación, Barrera señaló que «puede que no hayan asaitos ni haga manualidades, pero trabajo y estudio en lo que quiero. Logré 2 profesiones, el respeto de un gremio y encaminar mi carrera y vida siguiendo mis sueños. Es por eso que soy feliz y estoy tranquilo. Y es por eso que siempre he creído que soy el verdadero ganador de MasterChef».

Tras su publicación, el joven se llenó de felicitaciones de sus seguidores, quienes lo aplaudieron por sus logros.

Aquí te dejamos la publicación: