«Matar a dos tipos que no respeten» Polémica por dichos del Chino Ríos sobre la cuarentena

A pesar de estar en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19, Marcelo «Chino» Ríos sigue siendo muy polémico en sus redes sociales. La última publicación lo mostró con una criticada propuesta. Luego de que citara los dichos de la epidemióloga María Teresa Valenzuela, diciendo «¿Alguien sabe si ocurre esto cual sería el plan B del Sr Mañalich, por lo que entiendo no hay nada aún, lo único que escucho son estadísticas y no soluciones». También te puede interesar: Jordi Castell se fue con todo contra Chino Ríos por sus dichos contra los homosexuales Para luego tomar la drástica medida del Gobierno de Filipinas como su pensamiento, donde su presidente anunció que «disparará a matar» a los que no respeten la cuarentena. Ríos afirmó en sus redes sociales: «No sé que tipo de gobierno tiene este país, pero es cosa de matar a dos tipos que no respeten, y estoy seguro que ningún hueón mas se hace el lindo, ojo que es mi pensamiento personal creo que cuando las cosas se salen de las manos, hay que poner mano dura» cerró. Esto significó miles de comentarios por la excesiva medida del ex tenista para los que no respeten el confinamiento. Hay que recordar que este no es el último comentario nada de afortunado del «Chino». Ver esta publicación en Instagram No se que tipo de gobierno tiene este país,pero es cosa de matar a dos tipos que no respeten, y estoy seguro que ningún hueon mas se hace el lindo, ojo que es mi pensamiento personal creo que cuando las cosas se salen de las manos, hay que poner mano dura. Una publicación compartida por Marcelo Rios Oficial (@marceloriosoficial) el 13 de May de 2020 a las 6:41 PDT