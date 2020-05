Laura Prieto confirmó que tiene nuevo peor es na’ hace tres meses En una entrevista, Laura Prieto confesó que se puso a pololear con el chiquillo luego de su retorno a Chile, e incluso están pasando juntitos la cuarentena.

En los últimos días, Laura Prieto estuvo invitada al programa a través de Instagram de Hugo Valencia, ‘Un café con Hugo’. Allí habló de cómo ha llevado la cuarentena, confesando que ha estado bien acompañada.

El periodista aprovechó de preguntarle por su vida amorosa, donde contó que su relación con el modelo Daniel Carrasco había terminado. Sin embargo, contó que hace poco encontró nuevamente el amor.

Laura señaló que lleva tres meses con la persona y que incluso ha pasado la cuarentena junto a él. Igualmente contó que lo conoció en una reunión de amigos, hace varios meses atrás.

«Después fue a mi cumpleaños, de ahí yo me fui a Uruguay y cuando llegué, al tiempo, empezamos a salir y no nos despegamos más», agregó.

La actriz también se refirió al estado actual de su mamá, quien hace un tiempo le detectaron tres tumores malignos en sus mamas, por lo que debió someterse a un intenso tratamiento que la tiene postrada.

«Cayó internada y estuvo tres meses, luego le salió otro tumor en la parótida y eso la postró. Año Nuevo y Navidad la pase en la UTI con mi mamá a punto de morir… Ella no podía caminar, no podía hacer sus necesidades, no podía tragar y no podía hablar», expresó, señalando que luego tuvo una mejoría.

«La mandaron a hacer radioterapia y le buscamos un buen residencial, e increíblemente mi mamá me mandó un mensaje de que le habían quitado los pañales, la sonda para ir al baño, ya estaba caminando y hoy en la mañana me mandó otro mensaje que estaba empezando a tomar agua a cucharadas y hablando… y estoy súper contenta porque de verdad todos pensábamos que se nos iba», contó Prieto.