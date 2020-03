Jordi Castell se fue con todo contra Chino Ríos por sus dichos contra los homosexuales En una entrevista en 'Sigamos de largo', Jordi Castell se refirió a los comentarios que lanzó Ríos en su polémico paso por 'Podemos Hablar'.

Recientemente Jordi Castell fue entrevistado en ‘Sigamos de largo’, donde se refirió sin pelos en la lengua a la polémica visita de Chino Ríos a ‘Podemos Hablar’, donde lanzó cuestionados dichos contra la comunidad LGBT y algunas de sus ex parejas.

«¿A ustedes les sorprende las cosas que dijo? A mí no» comentó el fotógrafo al mencionar el momento en el que el ex número uno aseguró que le «chocaba» ver a dos hombres besarse.

«Más allá de Gonzalo (Cáceres), con todo el cariño que nos tenemos, ¿y qué importa si hay alguien con tacos y quiera andar mujereando por la vida? ¿Y qué importa si hay un trans que se le para lo que sabemos y sale a la calle a comprar pan? ¿Y qué importa si hay alguien con la sexualidad que sea, o la que parezca, o la que no parezca, para poder hacer su vida normalmente en la calle?» continuó Jordi.

Siguiendo por esa línea agregó molesto: «No puede haber un ciudadano en el año 2020 que descalifique a tantas personas desde la diferencia y que se sienta con la superioridad solo por el hecho de ser heterosexual de venir a denostar».

Por otra parte Jordi aseguró que: «No me estoy dando por aludido, porque no solamente me doy besos en la calle con mi marido, sino que ando de la mano con mi marido porque tenemos la condición de no estar haciéndole daño a nadie. Nos ampara la ley. Pero hay muchas personas que les ha costado una vida sentirse respetados. No por haber sido un deportista destacado te hace validar tu capacidad intelectual».

«Algo le debiera haber pasado y no le pasó, porque tiene un conflicto personal que tiene que ver directamente con lo sexual» cerró.