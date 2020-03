«¡Estoy vivo!» Zion explica el por qué terminó en el hospital Luego de la preocupante imagen que publicaron en Instagram sobre el estado de salud de Zion, el reggeatonero explicó la razón.

Durante la jornada de este miércoles te contamos que a través de Instagram se publicó una preocupante foto del reggeatonero Zion en la que aparecía hospitalizado, lo que generó gran preocupación entre los fanáticos de la música urbana.

En la imagen aparece el artista recostado en una camilla, mientras es atendido por personal médico. En la publicación del dúo escribieron «Pedimos una cadena de oración por nuestro hermano Zion, que Dios tenga el control y que todo salga bien».

Pero durante horas de la tarde, finalmente fue el propio reggeatonero quien realizó una transmisión en vivo para explicar lo que ocurrió con su estado de salud.

«¡Estoy vivo!» comenzó relatando Zion, para luego indicar que: «Me comencé a sentir mal durante la tarde, llegamos al aeropuerto, tomamos el vuelo y en el vuelo empecé a sentirme muy mal, no podía respirar, etc».

Siguiendo por esa línea relató que cuando llegaron a Ciudad de México, de inmediato lo trasladaron a un hospital y que «al principio pensaron que yo venía con síntomas de coronavirus, me aislaron, me hicieron un montón de preguntas. No les miento también estaba un poquito asustado, pensaba que sí podía haber sido porque he estado viajando mucho durante estas semanas».

Para cerrar Zion señaló que «simplemente me dio un desgaste físico con una reacción abdominal que los dolores eran muy fuertes, no podía respirar ni caminar. Me hicieron muchísimos estudios y gracias a Dios hay “Z” pa’ largo, “Z” pa’ rato, gracias a todos los medios de comunicación por estar pendientes y a toda la gente que me ha dado apoyo».

«No voy a parar de trabajar. No tuve ningún derrame gracias a Dios. Los quiero mucho y vamos a seguir siendo el negrito sabrosón que siempre he sido» fueron las palabras de calma del artista.