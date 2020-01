Vale Roth contó que su mamá la «dejó en visto» cuando perdió a su hijo En 'Podemos Hablar', Vale Roth se refirió al difícil año que vivió, sobre todo tras el aborto que sufrió y el distanciamiento con su papás.

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo del estelar ‘Podemos hablar’ en CHV, donde una de las invitadas será ni más ni menos que Vale Roth.

Y en el programa, la ex ‘Calle 7’ hablará del distanciamiento que ha tenido con sus padres, Rodolfo Roth y Katya Soracco. De acuerdo a lo que relata la joven en el programa, desde muy pequeña ha tenido una relación difícil con ellos. Tanto así que llegó a irse de su casa con solo 14 años.

Eso sí, Vale aseguró que hace cinco años la relación se ha vuelto aún más complicada. Incluso, reveló que tuvo cero apoyo de ellos para cuando perdió a su bebé, durante mayo de 2019.

Hay que recordar que además de la tristeza de la pérdida, este fue un proceso muy difícil, porque tuvo un aborto retenido, lo que significa que por un par de semanas tuvo al feto sin vida dentro de ella.

«Este año (2019) he pasado lo más brígido de mi vida y (mis papás) no han estado ahí. Para mí cruz (con ellos), nunca más… Incluso me quería cambiar los dos apellidos, pero es un proceso largo y no sé qué apellido ponerme», reveló Vale.

Incluso, contó que cuando tuvo el aborto «a mi mamá le mandé la foto de la sangre, en el baño y me dejó en visto».

Vale recuerda que: «Le mandé (un mensaje diciendo): ‘mamá no veo, me estoy desmayando, por favor deja todo de lado y ven a ayudarme, me muero, me muero de verdad’. Le mandé las fotos, no me podía parar, las piernas me tiritaban. El Uber estaba afuera, llegué a la clínica gateando sola».

La ex chica ‘Yingo’ señaló que ninguno de sus padres ha tratado de contactarse con ella. «Después de esto no le voy a hablar más a mi mamá, pero tampoco ella ha intentado buscarme», aseguró, además de comentar que su papá la tiene bloqueada en WhatsApp.