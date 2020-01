«No se haga el gil» JC Rodríguez vivió fuerte encontrón con dirigente de taxistas en ‘Contigo en la mañana’ Mientras entrevistaban a un dirigente de taxistas por la quema de uno de los vehículos, Julio César Rodríguez se molestó con el hombre.

Durante la madrugada de este viernes, un conductor de taxi vio cómo desconocidos destruyeron su auto y le prendieron fuego fuera del terminal de buses de Turbus. Siendo relacionado de inmediato con un nuevo enfrentamiento entre taxistas y chóferes de aplicaciones.

A raíz de esto, en el matinal ‘Contigo en la Mañana’ entrevistaron a Jorge Gálvez, dirigente de taxistas que en medio de la conversación, se enfrentó a Julio César Rodríguez en una tensa discusión.

El dirigente reclamó competencia desigual y que el ministerio de transportes no había hecho nada al respecto para regularizar los enfrentamientos. Tras decir esto, lanzó una frase que descolocó al animador.

«Lo que pasa es que hay cosas que ustedes no saben (…) primero que nada, los panelistas, hay que instruirse, para hablar hay que instruirse», fue lo que alcanzó a decir Gálvez. Siendo interrumpido por la furiosa respuesta de Rodríguez.

«Pero no empiece a decir esas tonteras, oiga Jorge, yo lo vengo entrevistando hace 10 años, no me saque los choros del canasto. No nos llame a instruirnos, eso no lo voy a aceptar», reaccionó Julio César, a lo que el representante de los taxistas acusó que lo decía «con respeto».

Gálvez siguió defendiendo a sus compañeros. Pero el animador insistió en que no iba a tolerar que descalificaran a sus colegas, ya que todos sabían al respecto de la situación de los taxistas, agregando que no había que olvidar a los conductores que alteraban los precios de los viajes.

“Si usted descalifica a la persona, no se puede conversar, nosotros no lo hemos descalificado en ningún momento. Me lo tomé mal, porque es una descalificación, y ustedes están acostumbrados a partir con eso (…) Nosotros lo hemos atendido flor aquí, así que no se haga el gil”, dijo muy molesto el animador.

El dirigente se defendió diciendo que fue el entrevistador el que se había tomado mal sus palabras. «Nosotros sólo queremos sacar un taxímetro virtual, pero al ministerio no le interesa, no nos da bola, solo le interesa la ilegalidad, quiero que entiendan eso. Eso que tú dices, que hay manzanas podridas, me duele que digas eso, porque somos 35 mil», respondió el dirigente.

“No se haga la ‘vístima’ (…) nosotros sabemos la situación de los taxistas”. Lanzó el Rodríguez, quien en ningún momento fue interrumpido por el resto de los integrantes del matinal.