«Que mágico es el cuerpo de la mujer»: Nicole Pérez mostró su guatita a dos días de convertirse en mamá Luego de tener a su tercer hijo este miércoles, Nicole Pérez hizo una reflexión sobre el cuerpo de las mujeres y el embarazo.

Este miércoles te contamos que Nicole Pérez se convirtió en mamá por tercera vez, recibiendo al pequeño Rafita en su vida, quien llegó al mundo tras varias horas de complicado trabajo de parto que la tuvieron una noche completa en trabajo de parto.

A las pocas horas del nacimiento de su pequeño, la ex chica Mekano publicó una adorable postal del bebé junto a su hermana mayor, para presentarlo a todos sus seguidores y seguidoras.

Ahora, Nicole vuelve a hacer noticia tras compartir una postal a dos días de haber dado a luz, mostrando cómo quedó su cuerpo luego del nacimiento de Rafael.

«No es una foto de 5 meses de embarazo… es de 2 días de post-parto… que mágico es el cuerpo de la mujer, donde su pared abdominal se abre para dar espacio a un nuevo ser… somos una máquina perfecta diseñada por Dios! No se cuanto se demorará en bajar esta guatita… no niego que me gustaría estar con guata plana, pero miro a mi Rafita y digo: que este sea uno de los costos de tenerlo hoy a mi lado lo asumiría una y mil veces», escribió.