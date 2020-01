Condenado por crimen de profe Nibaldo está en huelga de hambre: Pide rebaja de condena Francisco Silva, quien fue uno de los condenados por el brutal crimen del profesor Nibaldo pide rebaja en su condena y asegura ser inocente.

A cadena perpetua fueron condenados Johanna Hernández y Francisco Silva, por el terrible crimen del profesor Nibaldo Villegas, quien en 2018 fue asesinado, descuartizado y arrojado al mar.

Tras la sentencia, se fueron conociendo algunos detalles sobre la vida en la cárcel de la ex pareja. En el caso de Silva, se reveló que comenzó a interesarse en la religión evangélica y que incluso planeaba bautizarse en esta. Además hace algunos meses le fue encontrado un celular con conexión a internet, donde subía fotos y mensajes a su cuenta de Facebook.

Pero recientemente, el matinal ‘Bienvenidos’ informó que el sujeto se encuentra en una huelga de hambre hace ocho días. Además compartieron una carta escrita por él mismo donde asegura que es inocente, y que está dispuesto a cumplir una condena, pero no por asesinato, ya que él no tuvo nada que ver.

En la misiva de Silva, leída por la periodista Marilyn Pérez, se indica que «no tuve un juicio justo y me encuentro mal condenado por un asesinato que no cometí contra el sr. Nibaldo Villegas y Fiscalía no tuvo ni tiene cómo comprobar lo contrario».

Siguiendo por esa línea agregó que: «Sé que debo pagar mi delito, pues no desconozco mi lamentable participación en las acciones para desaparecer el cuerpo, pero deseo pagar lo justo y no por algo que no hice, pues yo no planifiqué ni participé en la muerte del sr. Nibaldo y solicito muy humildemente se revise y baje mi condena a una justa con mi actuar».

Hay que mencionar que Silva envió la misma carta al Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El condenado lleva ocho días en huelga de hambre seca, lo que quiere decir que ni siquiera está ingiriendo líquidos.