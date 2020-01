Chinos se están colocando botellas plásticas en la cabeza para prevenir el coronavirus

El coronavirus ya a cobrado la vida de 106 personas en China y tiene al mundo en alerta por una posible epidemia. Ya se han confirmado contagios en Alemania y Japón, y el gobierno chino tiene a 45.000 personas en observación, además de 7.000 casos sospechosos.

Debido a lo rápido que se han elevado los casos de contagio, muchas personas en China están en estado de alerta y temen contraer el mortal virus.

Una muestra de ello es que en algunos aeropuertos del mundo se han visto a pasajeros chinos usando botellas y bolsas plásticas en la cabeza para evitar contagiarse con el mortal virus.

Aunque a primera vista pareciera algo descabellado, lo cierto es que la preocupación y el peligro es real. Bien lo saben las autoridades del gigante asiático, que al ver la gravedad de la emergencia dispuso construir un hospital en tan solo 10 días.

Usuarios han compartido diversas fotografías en las redes sociales, donde se ven a adultos y niños con sus cabezas cubiertas de plástico o incluso con cascos de moto para protegerse del virus.

Un usuario compartió la fotografía de una mujer en el aeropuerto de Vancouver, Canadá con una bolsa plástica en la cabeza. Otro vio algo parecido en Australia durante un vuelo de Shanghai a Perth, según señala Daily Mail.

La australiana Marina Jambrina dijo a un medio local que cada vez más personas que abordan un avión están usando una botella o bolsa plástica en la cabeza.

Just shown this photo of passengers flying from China to Vancouver arriving with cut off water bottles on their heads. Not sure whether to 😂 or 😭. #CoronaVirusCanada #coronavirus pic.twitter.com/vj2D3umq0s

Nation level mask shortage leads to put on water bottles and other items to cover and try to protect themselves from the new strand of virus which broke out in wuhan,china … The government of china is definitely hiding numbers! #CoronaVirus #coronaviruschina #CoronaOutbreak pic.twitter.com/4mA5KTYZGU

— Rakshith kashyap (@Myself_Rakshith) January 28, 2020