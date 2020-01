«Jamás fui pokemona» Camila Flores se mandó una particular confesión Respondiendo a un usuario en Twitter, la diputada Flores además aprovechó de asegurar que: "Siempre me ha gustado el rock".

A través de su cuenta de Twitter la diputada Camila Flores, se mandó una particular declaración que sorprendió a los usuarios de la red social, debido a su llamativo contenido.

Todo comenzó cuando la cuenta @chileno_soy le escribió: «Evolucionaste hacia el lado correcto. Y te felicito por eso. Hay otros, en cambio, que han involucionado, traicionándonos».

Tras esto, la diputada Flores respondió, aclarando por algún motivo que siempre ha sido rockera. «Pucha jamás fui Pokemona» comenzó escribiendo. «Siempre me ha gustado el rock» continuó con su mensaje.

Junto a lo que agregó: «Si lo hubiese sido no tendría ningún problema en reconocerlo». Además aprovechó de aclarar que unas fotos que circulan en internet que la muestran en su supuesta etapa pokemona no son reales. «Vi que anda hasta una foto que tampoco soy yo. Nunca me he teñido el pelo… pero los difamadores que tienen mucho tiempo libre sobran en Chile». cerró Flores.