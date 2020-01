Personas creen que el Coronavirus viene de la cerveza Corona

La repentina aparición del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan en China, ha causado gran preocupación a nivel mundial.

106 muertos y más de 5.000 infectados es la suma que arrastra hasta el momento, provocando diversas medidas de resguardo, como la clausura parcial o total en ciudades de china, suspensión de vuelos y hasta la construcción de un hospital exclusivo para tratar la pandemia.

A partir de lo último, las búsquedas mundiales de Google reveló que el concepto “síntomas de coronavirus” aumentó un 1,050% en comparación con la semana anterior.

Global search interest for “coronavirus symptoms” has spiked +1,050% this week. 😷 Here are the top searched questions in the past 24 hours.#coronavirus #GoogleTrends pic.twitter.com/bPVsL3hCYW

— GoogleTrends (@GoogleTrends) January 21, 2020