Ingrid Cruz confesó haber sido abusada en su niñez y recibir constantes amenazas A raíz de los movimientos feministas que han surgido con fuerza durante las últimas semanas en Chile, Ingrid Cruz se armó de valor y contó su historia.

A raíz del estallido social en nuestro país, se ha podido poner en la palestra con mucha más fuerza problemáticas sociales que se vienen denunciando desde hace años, como han sido los casos de abuso, acoso y violencia contra las mujeres.

Y es que luego de las increíbles y multitudinarias intervenciones callejeras lideradas por el grupo Las Tesis, donde miles de mujeres de todo el mundo se juntaron para corear y bailar la canción ‘Un violador en tu camino’, varias comenzaron a confesar, sin miedo, que han sido víctimas de estos traumáticos hechos machistas.

Una de ellas, fue la actriz Ingrid Cruz, quien confesó haber sido víctima de abuso en su niñez, además de acoso y amenazas de muerte hace algunos años. Incluso, contó que recibe fotos de genitales masculinos a diario en sus mensajes de Instagram.

«Hay veces en que a uno le llega al minuto. Y me cansé. Me cansé de despertar y encontrarme con fotos agresivas, amenazas, fotos de penes y no hacer nada» comenzó relatando. «Soy actriz, tengo 44 años y ya no tengo miedo» agregó mirando fijo a la cámara.

Luego, parafraseó parte de la intervención feminista. «Porque la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía. El violador eres tú, el que manda fotos a diario, el que acosa a las niñas, el que se queda callado», continuó, antes de repasar a otros estamentos, como en la canción.

También te puede interesar: Ingrid Cruz sorprendió con fotitos de su juventud

«Son las policías. Hice denuncias y nada pasó. Son los jueces. Fui con abogados, a hacer todo lo que se debía hacer como ciudadano y nada pasó. Es el Gobierno, porque esa persona que me amenazó con violar, con matar, con hacerle daño a mi hija, con entrar a mi casa y destruirla está suelto y nada pasó. Y hoy en día me siguen amenazando», declaró.

Ya, en un tercer video dentro de su publicación de Instagram, Cruz vuelve al tema de ‘Un violador en tu camino’. «Hoy puedo mirar de frente. Sin culpa. Porque sé que la culpa no era mía, pero por dios que es un proceso largo para entender eso. Y por dios que tiene costos. Sufro de crisis de pánico por todas las cosas que me ocurrieron de pequeña, pero hoy me paro de frente porque no voy a aceptar que me sigan mandando fotos y amenazas», expresó.

«Porque si no es a mí, pueden ser a unas niñas pequeñas que no saben cómo defenderse, y quedarse callada también es ser cómplice. Y no más. No más. Gracias Tesis por hacerme pensar en todo esto», cerró la actriz.

Además, en el texto con el que acompañó la serie de videos escribió «no crean que es fácil dar este testimonio… me tiemblan las manos… pero es mi obligación moral denunciar esto».