Ignacia Michelson no dejó nada a la imaginación en picarona fotito Aprovechando que anda de vacaciones en Miami con una amiga, Ignacia Michelson encendió las redes sociales al subir una coqueta postal desde un jacuzzi.

Ya es costumbre que Ignacia Michelson sorprenda a sus seguidores con coquetas postales en su cuenta de Instagram. La chiquilla que actualmente se encuentra de vacaciones con una amiga en Miami, Estados Unidos, no dejó pasar la oportunidad de subir una infartante fotito desde gringolandia.

Resulta que la ex ‘Resistiré’ dejó a varios seguidores sin palabras, pues en la imagen aparece posando completamente desnuda, sentada en el borde de un jacuzzi, mientras le saca la lengua a la cámara.

«No es cierto que no tuviese nada puesto. Tenía puesta la radio. Pd: mamá no me retes por la foto. Buenas noches» escribió Ignacia junto a la fotito.

Obviamente que de inmediato su postal se convirtió en un éxito total y sus seguidores la llenaron de comentarios del estilo «weona, te vas a resfriar»; «funa a la mamá si la reta» y «me moviste el piso». Junto con muchos otros alabándola por su figura.

Aquí te dejamos la última fotito de Ignacia Michelson: