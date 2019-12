Guarello y Tonka Tomicic se reencontraron en ‘Bienvenidos’ tras su polémica Luego del encontrón entre Tonka Tomicic y Juan Cristóbal Guarello, el periodista volvió a 'Bienvenidos' y aclaró la polémica que se formó.

No cabe duda que la semana pasada fue una de las más polémicas para el matinal ‘Bienvenidos’, marcada por una serie de escándalos, destacando el encontrón entre Juan Cristóbal Guarello y Tonka Tomicic. Esto luego de la discusión que se formó entre el periodista y Rosario Moreno, donde la animadora intentó calmar los ánimos.

«Tonka, no eres mi profesora de la primaria. Me preguntaste a mí y no he podido terminar» fueron parte de los dichos del periodista deportivo, lo que de inmediato generó una ola de reacciones en redes sociales. Más tarde la comunicadora se refirió al tema en su cuenta de Twitter, de una irónica manera que no fue del agrado de muchos.

Por su parte, Guarello conversó con Las Últimas Noticias, donde aseguró que: «No me sentí incómodo ni nada, incluso yo lo hice un poco en broma».

Siguiendo por esta línea, este lunes ambos involucrados se volvieron a encontrar, ya que el periodista fue nuevamente invitado al panel del matinal, por lo que quiso dar una explicación frente a su participación en el espacio.

«Es muy bueno que, y desde hace 40 días, el matinal se abriera a otros temas, a temas muy amplios, profundos y que se puedan debatir. Y que este espacio hay que aprovecharlo, porque antes no estaba. Hay que saber aprovecharlo y no restarse de ellos» comenzó señalando Guarello.

Junto con esto, el periodista se refirió específicamente al ‘encontrón’ que vivió la semana pasada. «A propósito del chiste de la semana pasada, porque para mí fue un chiste, para mí no se significó nada», frente a lo que Tonka agregó: «Para mí también. Te mandé un mensaje en Twitter, ¿lo viste?».

«Sí, poh. No te traje la manzana verde» le respondió Guarello en tono de broma.

Para cerrar el locutor comentó: «los matinales son esto ahora. Se está hablando de pensiones, de ingresos mínimos, de violencia en la calle, de precarizaciones, de inequidad, de un montón de problemas reales del país y estamos sacando conclusiones bastante enriquecedoras a partir de eso».