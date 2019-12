El difícil momento de actor de ‘Los Venegas’: pide dinero en la calle El actor que interpretó a Elvis Soto en 'Los Venegas', se encuentra pasando por una complicada situación debido a su adicción al alcohol.

No cabe duda que ‘Los Venegas’ es una de las series más recordadas por todos los chilenos, con una serie de personajes memorables. Pero resulta que uno de los actores que formó parte de la ficción nacional no lo está pasando para nada bien.

Se trata de Alberto Zará, quien participó en la serie como Elvis Soto, el guardia de seguridad del condominio donde vivía la querida familia protagonista. Y que ahora se encuentra con una serie de problemas de salud y problemas económicos, los que se suman a su adicción al alcohol.

La historia del actor de ‘Los Venegas’, en un principio de hizo conocida a través de redes sociales, donde Pedro Soza, un vecino del Barrio Yungay, contó que ayudaba a un hombre que tenía problemas para llegar a su casa.

«Me encuentro con este vecino que me pide ayuda para llegar a su casa, me dice que no tiene equilibrio por un golpe que tuvo y que le afectó el oído medio» escribió Soza en la publicación. Quien al conversar con el hombre se enteró que se trataba de Zará.

Posteriormente en el matinal ‘Bienvenidos’, mostraron un video en el que conversan con el actor de ‘Los Venegas’ sobre su situación actual y cómo recuerda sus viejos tiempos. «De verdad éramos una familia. Nos invitamos a todas partes, nos cuidábamos» afirmó.

Frente a su actual estado señaló que: «Preferiría estar muerto», además de relatar que ha tenido que llegar a pedir dinero en la calle para poder sobrevivir. A pesar de esto, confesó que recibe ayuda por parte del Sindicato de Actores, con dos enfermeras a su cuidado.