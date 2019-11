Paty Maldonado y su radical decisión tras el estallido social 14 noviembre

Ya va casi un mes del inicio del estallido social en Chile y desde los primeros días que Paty Maldonado ha estado fuera de pantalla. Es que tal como te contamos hace unos días, en Mega decidieron ‘congelar’ su participación en ‘Mucho Gusto’ por el giro informativo que dio el matinal en esta contingencia. Por otro lado, se rumoreaba que su ausencia se debía a los resquemores que podía generar su figura.

Por lo mismo que esta situación ha provocado una serie de especulaciones sobre el futuro de la panelista en televisión, quien se encontraba en Estados Unidos cuidando a su hermano cuando se difundió la noticia. Ella aclaró en entrevista con ‘La Cuarta’ que regresaría a Chile en los próximos días y que esperaba volver a trabajar pronto.

No obstante, según informó ‘El Dínamo’, Maldonado no ha regresado al país y no planea hacerlo, por lo menos en los próximos dos meses. Por lo demás, este jueves se dio a conocer a la vez que el programa radial de la también cantante con Raquel Argandoña ya no va más.

«Fuentes cercanas a ella aseguraron que está ‘chata de Chile’ a raíz de la contingencia que se vive por estos días», señalaron desde el medio.