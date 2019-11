«Debería estar allá con mi gente» el mensaje de Mon Laferte previo a los Grammy Latinos 14 noviembre

Este jueves 14 de noviembre en La Vegas, Estados Unidos, se realizará la edición número 20 de los Grammy Latinos, donde se premiará a lo mejor de la música Latinoamericana.

Y entre los nominados se encuentran cuatro artistas chilenos: Cami, Mon Laferte, Alex Anwandter y Claudia Acuña. Quienes ya se encuentran en el país del norte.

Desde ahí, han enviado diferentes mensajes en relación a lo que está pasando en Chile. Sin embargo, esta mañana Mon Laferte sorprendió con un sincero mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde señala que le gustaría estar en Chile.

«Estoy aquí en Las Vegas y me siento como la mierda viendo cómo en Chile se llevan detenidos a los niños», comenzó escribiendo la cantante, que hasta hace algunos días estaba de visita en nuestro país.

Luego, señala: «Siento impotencia, me duele el alma, me siento tan tonta estando acá. Que hago aquí? Debería estar allá con mi gente. Este mundo es muy injusto. No puedo dormir de pena».