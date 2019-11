Paty Maldonado habló de su ausencia en ‘Mucho Gusto’ 7 noviembre

Desde que comenzó el estallido social en nuestro país, Paty Maldonado ha estado ausente en el matinal ‘Mucho Gusto’.

Según la información publicada por Publimetro, este alejamiento del programa sería una decisión de los altos mandos en Mega, debido a la situación por la que atraviesa Chile, junto con los anticuerpos que genera su figura.

Pese a esto, Paty Maldonado asegura que se debe a algo completamente distinto. «Estaba en Nueva York, porque mi hermano no ha estado muy bien. No puedo estar en dos partes a la vez» aseguró la cantante al diario La Cuarta.

«Confío en que no pase nada y que el lunes o martes pueda ir a trabajar. Si no, deberé volver (a Nueva York). He tenido el apoyo de la gente en el canal y estoy muy agradecida con es» agregó.

De todas formas, de ser cierta la decisión de Mega de mantenerla fuera de pantalla, debido a la polémica que genera su posición política, Maldonado tiene una clara postura.

«Ojalá me congelen, tienen que pagarme igual» afirmó la opinóloga.