«No eres mi profesora de primaria» El tenso encontrón entre Guarello y Tonka Tomicic En medio de un debate sobre las manifestaciones en La Dehesa, Juan Cristóbal Guarello y Tonka Tomicic vivieron un complicado momento.

Durante la mañana de este martes en ‘Bienvenidos’ tuvieron como invitados a los periodistas Juan Cristóbal Guarello, Mirna Schindler y Rosario Moreno, para debatir distintos ámbitos del estallido social que se vive en nuestro país actualmente.

Y uno de los temas que no se pudo dejar de lado, fueron las manifestaciones que se vivieron en La Dehesa estos últimos días. Situación que de inmediato fue condenada por Schindler, especialmente por los dichos descalificatorios que lanzaron vecinos del sector en contra de los manifestantes.

Por su parte, Moreno tuvo una opinión completamente distinta, ya que aseguró que lo que hicieron los manifestantes fue una provocación, e incluso llegó a compararlo con la violencia psicológica que vivieron los judíos en la Alemania nazi.

Ahí fue el momento en que Guarello saltó, llegando a vivir un complicado momento con Tonka Tomicic, quien por intentar calmar la situación se llevó la peor parte.

Resulta que el periodista intentó rebatir el ejemplo histórico que entregó Moreno y de inmediato la escritora le respondió bastante molesta si acaso ella estaba mintiendo, a lo que Guarello solo le comentó que probablemente solo tenía un mal manejo de la información.

Por su parte Moreno se indignó llegando a decirle al periodista: «Habla de deportes tú», dando a entender que no podía referirse a nada más. «A ver Rosario, espérate, a mí nadie me va a decir de lo que tengo que hablar» le respondió.

En ese momento la animadora intentó calmar los ánimos, pero solo recibió la molestia de Guarello. «Tonka ¿puedo terminar mi exordio, que yo culmine con mi idea?», le preguntó el periodista deportivo, a lo que Tomicic respondió que sí, pero fue nuevamente interrumpida. «Entonces no me tires una flecha cada vez que digo una palabra…te cruzai’».

Tras esto, Tonka siguió intentando de que no se interrumpieran y debatieran en buenos términos, pero Guarello estaba tan molesto que lanzó un «Tonka, no eres mi profesora de la primaria. Me preguntaste a mí y no he podido terminar».

Para cerrar, la animadora le dijo «habla por favor, encantados de escucharte, si para eso vienen todos y no para discutir ni entramparse en detalles». Por lo que tras una mueca de desesperación, el periodista logró terminar su idea sobre el estallidos social.