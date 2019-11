Marcela Vacarezza y su salida del ‘Buenos días a todos’: «Yo entré a otro tipo de matinal» 7 noviembre

Fue la diputada Pamela Jiles la que levantó las alarmas sobre una posible salida de Marcela Vacarezza de ‘Buenos días a todos’. Pese a que la panelista le había comentado a un seguidor en Instagram que no creía que dejaría el espacio, la decisión terminó siendo otra.

Así lo dio a conocer la también psicóloga en entrevista con ‘Las Últimas Noticias’, donde contó la firme sobre las razones de su salida del matinal de TVN.

«No es una renuncia porque jamás renunciaría a un equipo tan maravilloso. Es un acuerdo de término de contrato anticipado donde agradezco de sobremanera el entendimiento y apoyo de mis jefes», partió aclarando Marcela.

En ese sentido, la esposa de Rafael Araneda confesó que su pausa del matinal tiene mucho que ver con la contingencia nacional. «Les planteé que los interlocutores válidos para estar en el programa en este momento son otros. Desde mi punto de vista, los matinales hoy requieren a los conductores, periodistas y otros actores sociales. Hay otras personas a las que la gente quiere escuchar», comentó.

Vacarezza además señaló que esta pausa del ‘Buenos días a todos’ sería por lo menos hasta diciembre, donde se volverían a juntar a ver qué pasa. «Yo entré a otro tipo de matinal, para otra labor (…) por ahora los que tienen que estar son otros», agregó.

Por lo demás, la panelista contó que dejó Twitter por un tiempo por la discriminación y polarización que se ha dado. «La gente más privilegiada hoy en día genera, y lo entiendo, un resentimiento especial», reflexionó.

En cuanto a su figura, cree que «sí genera algo. Hoy en día hay mucha rabia, mucho resentimiento con la gente de prensa, con la gente de televisión, con la gente que gana buenos sueldos, entonces entiendo y siento que hay que dar un paso al costado. No es que no tenga nada que decir, es porque hay gente que tiene que decir cosas más importantes, que a la gente le van a interesar más», explicó.

Finalmente Marcela Vacarezza reconoció que esto es algo que sí le afecta porque piensa que «uno es el foco gratuito de una agresividad gratuita, que entiendo perfectamente, por lo que uno proyecta. Uno es imagen y lo entiendo, pero no me la merezco. Por eso creo que hoy hay que ser súper responsable sobre qué es lo que va a generar uno», concluye.