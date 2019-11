Cathy Barriga se llenó de críticas por celebrar Halloween 1 noviembre

Durante estos días Cathy Barriga ha sido nuevamente el blanco de críticas, luego de compartir una foto en su cuenta de Instagram donde aparece acompañando a los vecinos y niños de Maipú, con juegos y actividades de Halloween.

«Nuestr@s niñ@s el motor de todo. Compartiendo sonrisas», escribió la alcaldesa junto a la postal.

30 de Oct de 2019 a las 9:33 PDT

Resulta que esta celebración no fue del agrado de todos, ya que varios usuarios la criticaron, asegurando que «no estamos para andar celebrando Halloween, no has entendido nada», o «que pena ver que se gaste el dinero en estupideces, viendo cómo está el país. Parece que la alcaldesa no ha visto cómo quedó su comuna», decían algunos de los comentarios dirigidos a Cathy Barriga.