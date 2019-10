Hacen pebre a Pilar Sordo por comentarios sobre equidad 31 octubre

La psicóloga nacional, Pilar Sordo, se llenó de críticas en redes sociales tras sus declaraciones sobre la equidad en el último capítulo de ‘Sigamos de largo’ de Canal 13.

“La equidad tiene que ver con formar comunidad. Tiene que ver con un tema de trato, donde yo me sepa el nombre del conserje, donde ojalá sepa si sus hijos están bien, si puedo ayudar en algo, si de repente tengo una torta en mi casa que me quedó de un cumpleaños, ¿por qué no se la voy a dar para que se la lleve a su casa?“, sostuvo la también escritora.

“No necesitamos gente generosa, necesitamos cambiar miradas, de vernos como un otro, como un tú, porque va más allá del tema de la plata”, finalizó.

Estas frases indignaron a varios usuarios en redes sociales, pues consideraron que Sordo confundía “la equidad con la limosna”, la “solidaridad con la caridad”, que el “buen trato no es equidad, es educación” y que “no es dar el trozo que te sobra, sino que compartir la torta“.

Aquí te dejamos algunas reacciones:

Lo que Pilar Sordo debería entender, es que no es dar el trozo que te sobra, sino que compartir la torta. #chiledespertoensdl — Macarena Fernandez (@MaiFdez) October 31, 2019

Yo pensaba que lo de «dar las sobras de la torta al conserje» era una exageración de twitter. Pilar Sordo confunde equidad con limosna y solidaridad con caridad. Es increíble que esta gente tenga pantalla y seguidores pic.twitter.com/a2legLcU7X — Rodrigo Salinas Corona (@RSalinasCorona) October 31, 2019

Pilar Sordo, la Arjona de la Psicología, dice que la inequidad se mejora también sabiendo donde vive tu nana… sabiéndose el nombre del conserje de donde se vive y regalándole un poco de la torta que te sobró de una celebración. «Va más allá de un tema de plata», dice ella. 😳 pic.twitter.com/pIyJFJL0Rh — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) October 31, 2019

Pilar Sordo, la torta se reparte entre todos, no das limosna al conserje. Ese es el problema del sistema capitalista que tiene chile. #Constitución2020 — Yasna Marquez (@yasnamarxez) October 31, 2019