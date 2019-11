Asesores de parlamentarios protestan en el Congreso por baja de sus sueldos a la mitad Los trabajadores llegaron hasta el interior del Congreso Nacional para protestar específicamente en contra de la indicación de Juan Antonio Coloma.

Durante la tarde del miércoles te contamos que en la cámara baja se aprobó la reducción en un 50% de los sueldos de parlamentarios y funcionarios de Gobierno. Pese a esto una indicación del diputado Juan Antonio Coloma (UDI) indignó a un grupo de trabajadores del Congreso.

Resulta que el parlamentario advirtió que la iniciativa venía con «letra chica» al no considerar los gastos operacionales. «Si es un 50% que sea un 50% de reducción de todo, de todos los gastos de un parlamentario» fueron algunos de sus dichos.

Fue a raíz de estas declaraciones, que un grupo de asesores de parlamentarios se juntaron a modo de protesta en el Congreso Nacional. Es más, de acuerdo a la presidenta de la Asociación de Trabajadores y Funcionarios Parlamentarios, Pablina Lara, cerca de 1.200 personas se verían afectadas por la propuesta.

«Queremos dejar bien en claro que somos trabajadores de los parlamentarios, no es lo mismo que los funcionarios, por lo tanto nuestros privilegios son nada y nuestros contratos son muy diferentes» aseguró la mujer a CNN Chile.

«Nosotros tenemos un piso entre las secretarias de $300 mil para un sueldo, por lo tanto si existe este 50% de rebaja hay muchos de nosotros que vamos a quedar cesantes y creo que al país, en este momento, no le conviene tener más cesantes» agregó.

🔴 AHORA – Asesores de los parlamentarios protestan por rebaja en asignaciones: «Lo que la derecha ha querido hacer es empatar, hacer como que nosotros estamos usufructuando del Estado» https://t.co/dpCD64vbXD pic.twitter.com/uc1xcCCTDJ — CNN Chile (@CNNChile) 21 de noviembre de 2019

Además la trabajadora comentó que le «impacta» que los usen a ellos como bandera de lucha, ya que esta propuesta los afecta a ellos directamente. «Lo que la derecha ha querido hacer es empatar, hacer como que nosotros estamos usufructuando del Estado y eso no es así».

«A mí no me interesa si un parlamentario se baja o no el sueldo, lo que yo quiero es que los trabajadores chilenos y todas las personas que estamos aquí queremos que los trabajadores ganen sueldos dignos y entre ellos nosotros» cerró.