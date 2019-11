Raquel Argandoña dejó calladita a Camila Flores en ‘Bienvenidos’ Mientras discutían el escándalo de la diputada Leuquén, Raquel Argandoña y Camila Flores se enfrentaron en un duro encontrón en el matinal de Canal 13.

La mañana de este jueves se vivió un incómodo momento en ‘Bienvenidos’, esto luego de que Raquel Argandoña se enfrentara duramente con la diputada Camila Flores (RN).

Resulta que la parlamentaria junto a su colega Gonzalo Winter (CS) fueron invitados al matinal para hablar de la rebaja a la dieta parlamentaria. Pero el tema se desvió hacia la polémica en la que se encuentra la diputada Aracely Leuquén, quien fue captada en estado de ebriedad, agrediendo a los trabajadores de un bar.

La diputada Flores reconoció que es amiga de años de Leuquén, desde su tiempo en las juventudes RN, además de asegurar que la parlamentaria se encuentra pasando por un delicado momento personal. Lo que la habría motivado a mezclar alcohol con medicamentos.

Junto con esto, Flores destacó el hecho de que pidiera disculpas públicas. «Siempre es importante reconocer el error. Claramente ella está con ayuda, con un tratamiento, por lo tanto hay un reconocimiento de su parte, y eso es valorable desde el punto de vista humano».

Tomando ese punto de vista, la parlamentaria le brindó todo el apoyo a su colega, aprovechando de justificar su accionar con la crisis social por la que pasa nuestro país. «Este estallido social nos ha jugado un poco con las emociones. Puede que haya gatillado. En situaciones personales estas cosas pueden agudizar todo».

En ese momento fue que saltó Raquel Argandoña, quien de inmediato partió a preguntarle a Flores: «Si usted es tan amiga de ella como dice… ¿por qué no le dijo que pidiera licencia?».

Frente a esto, la diputada fue tajante en su respuesta. «Yo no le voy a decir a usted lo que yo hago o no hago con mis amigas. Usted no tiene por qué creer que yo no lo haya hecho».

Además de agregar que hablaría mal de ella como persona si lo dijera «en cámara». Tras esto Flores recibió la dura respuesta por parte de Raquel: «En cámara, porque fuera de cámara sí lo ha hecho».

Luego de la respuesta de Argandoña, la diputada se quedó sin palabras. Aunque no pasó desapercibido que tras su intervención, La Quintrala abandonó el estudio.