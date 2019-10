Mónica Rincón le responde a usuario que la acusó de incitar la violencia 29 octubre

A raíz de la crisis social que estalló en Chile durante la semana pasada, el rol de los rostros de televisión y periodistas se ha visto fuertemente emplazado. Especialmente en redes sociales, donde se han visto duras críticas en contra de los medios de comunicación y Mónica Rincón quiso responder a una acusación que se le hizo a ella.

Resulta que en medio de la cobertura conjunta de CHV y CNN Chile sobre las marchas y destrozos que ocurrieron durante la tarde de este lunes en diversos puntos del país.

«Esta gente no representa para nada lo que ha sido la gran movilización, no son probablemente representativos ni creo que sea gente que -valga la redundancia- representen a quienes estén llamando para manifestaciones pacíficas», partió señalando Rincón.

Mientras que su compañero Humberto Sichel se refería a lo ocurrido en el metro Quilín, la periodista pidió la palabra para hacer una aclaración a un twittero.

«Si me permiten, voy a nuevamente a repetir lo que dije y respondiendo a gente que nos habla a través de redes sociales, como Víctor Orrego. Nadie de los que están aquí sentados, ni yo en lo particular, he justificado la violencia. La violencia es injustificable, cada una de sus sílabas, por si no queda claro», afirmó Rincón.

«Lo que estoy tratando de dar como contexto es qué pasa en ese punto, a qué aluden los carteles y rayados de quienes llegan hasta el metro Baquedano. Es una explicación de qué quieren decir los rayados. Y evidentemente esa o cualquier razón que lleve a la violencia es injustificado por si no ha quedado claro», sentenció.

Por lo demás Mónica Rincón se ha dedicado a responder una serie de comentarios sobre el mismo tema a través de su cuenta de Twitter.