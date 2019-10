«Yo no pude estudiar» Mon Laferte se confesó en población Los Nogales 29 octubre

Durante este fin de semana Mon Laferte sorprendió a sus fanáticos chilenos al anunciar que había llegado al país en medio del estallido social. De inmediato la cantante señaló que «ponía su voz a disposición del pueblo».

La primera aparición pública de la artista fue una visita a la Población Los Nogales, en Estación Central. Ahí, junto a profesionales de diversas disciplinas, quiso llevar alegría y esperanza a la gente que más lo necesita. Una iniciativa bautizada como «Largo Tour».

Fue en ese contexto, además, que Mon Laferte hizo una fuerte confesión respecto a su educación y lo que le tocó vivir.

La intérprete de «Amor completo» señaló que «la idea de esto es traerle un poco de alegría a la gente que lo ha pasado tan mal estos días. Hay un sentimiento de felicidad y un poquito de esperanza porque creo que merecemos soñar por un futuro mejor sobre todo para los niños, nosotros igual estamos cagados, algunos, por ejemplo yo no pude estudiar».

En esa línea, Mon explicó que ella no tuvo la oportunidad de ir a la universidad. «Solamente llegué hasta octavo básico porque no pude estudiar más, no porque yo quisiera, había que trabajar, por eso queremos un futuro mejor, por eso estamos en esta lucha, por eso me siento muy feliz porque siento que hay esperanza y eso no tiene que parar», concluyó.

Hay que mencionar que Mon Laferte es una de las artistas chilenas que más ha apoyado las manifestaciones por la desigualdad social. Es más, la semana pasada protestó desde la embajada de Chile en México y ahora que llegó al país además de visitar poblaciones, participó de la aplaudida reversión de «El derecho de vivir en paz» de Víctor Jara.