Habló chiquilla que se volvió viral por tratar de borrar un rayado con escoba 29 octubre

Este fin de semana, una chiquilla se volvió viral por su particular forma de limpiar las paredes con rayados tras las masivas manifestaciones en Santiago.

En el video se ve cómo la joven barre enérgicamente la pared, siendo blanco de memes, críticas y amenazas, donde muchos la trataron de «tonta», «rubia» y «cuica», entre otras cosas.

Por lo mismo, Anita Kahn, la protagonista del video, compartió un extenso mensaje en Instagram donde se refiere a la situación y viralización del registro.

Primero que todo, señaló que «apoyo completamente las demandas que se están exigiendo. Soy chilena, mujer, trabajadora, emprendedora, y madre soltera de una hija de la cual estoy completamente orgullosa. La lucha de los chilenos, es mi lucha también».

También te puede interesar: Cachupín enterneció a participantes de marcha en Valparaíso

Sobre las críticas que ha recibido, Anita contó que «me han tachado de muchas cosas estos días, pero no las voy a mencionar acá. No voy a esparcir ni divulgar opiniones negativas que solo fomentan odio y aún más separación entre nosotros. Lo que está sucediendo en Chile me emociona y llega directamente».

Esto, porque padece esclerosis múltiple, por lo que aseguró que este descontento también es de ella y su familia, quienes «buscan un mejor sistema de salud».

«Yo, como los otros 2.500 chilenos, padezco de un trastorno del sistema inmunológico que ataca el sistema nervioso central por mecanismos inflamatorios y degenerativos (…) Es una enfermedad de altísimo costo y aun estando en cierto grado en la cobertura GES, no les explico el estrés que es tener que destinar esa plata, sí o sí, todos los meses para comprar remedios», agregó.

«Yo he tenido mucha suerte. Tengo gente que me quiere, apoya y ayuda; por lo que me es posible destinar esos fondos a mi salud. Hoy hay miles de chilenos que no los tienen. Miles que se duermen con el alma destrozada por la incertidumbre de su futuro todas las noches. Muchos que tienen que elegir entre alimentar a su familia o comprarse dichos fármacos», concluyó la joven.