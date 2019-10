Marcelo Díaz se disculpó por sus polémicos dichos: «Me sumaría encantando a las protestas» 24 octubre

No cabe duda que estos días no han sido nada fáciles para Marcelo Díaz. Resulta que el ex volante de la selección chilena publicó un polémico video hace unos días donde aparecía defendiendo el actuar de Carabineros y militares frente a la represión que aplican contra la ciudadanía en medio de la grave crisis social y política que vive el país.

«Las Fuerzas Armadas, la Policía, la PDI y todos estos que están al servicio del país, si uno no los agrede ellos no te van a agredir, porque son personas como nosotros», fueron los comentarios del futbolista.

Dichas afirmaciones le trajeron durísimas críticas en redes sociales. A tal nivel de que tuvo que de cerrar su cuenta de Twitter recientemente. Con el paso del tiempo, Marcelo Díaz midió sus palabras y a través de un comunicado aclaró sus dichos.

«Quiero ofrecer disculpas a todos aquellos quienes se sintieron ofendidos por mis palabras, ya que, bajo ningún punto de vista acepto, comparto o justifico ningún tipo de agresión o apremios ilegítimos y menos muertes que no tienen explicación alguna. Lamentablemente todo ha sido una cadena de interpretaciones erróneas que no reflejan para nada mi sentir», partió escribiendo Díaz en su cuenta de Instagram.

Díaz agregó que: «vengo de una familia humilde, gracias a mis papás nunca faltó la comida, pero tampoco sobraba, una familia que tenía y tiene las mismas necesidades que hoy estás peleando y por la que yo doy todo mi apoyo y me sumaría encantando a las protestas junto a ti para exigir igualdad y un Chile mejor».

«De todo corazón querido amigo, espero que hayas leído este pequeño resumen y cuando quieras enviarme un mensaje de odio, piénsalo bien porque te voy a responder con amor y paz. Bendiciones», cerró el volante nacional.