Impactante momento en el fútbol: Jugador se lesiona gravemente el ojo tras sonarse la nariz

Ion Nicolaescu, un futbolista moldavo de 26 años. Causó asombro durante un enfrentamiento entre el Heerenveen y el Quick Boys por la Copa de los Países Bajos.

El atleta apretó su fosa nasal derecha para expulsar mucosidad en medio del juego. Momento en que las cámaras captaron una prominencia en su globo ocular. Por la fuerza aplicada, el ojo de Nicolaescu se desplazó fuera de su cavidad orbitaria.

El delantero centro, claramente incómodo y desconcertado. Se llevó la mano al rostro al notar la peculiar inflamación en su párpado. Al parecer, la presión generada al limpiarse la nariz dirigió aire hacia la parte superior, ocasionando la hinchazón del párpado y el desalojo parcial del globo ocular.

Minutos antes, el futbolista moldavo habría recibido un impacto en el ojo afectado durante un choque con un adversario, lo que habría derivado en la sorprendente lesión.

De acuerdo con información difundida por distintos medios del país, el incidente se produjo porque «al limpiarse la nariz, el aire habría sido dirigido hacia la parte superior, causando una inflamación inmediata en el párpado y el deslizamiento del ojo».

Hasta el momento, el equipo no ha emitido declaraciones sobre el suceso ni ha proporcionado actualizaciones sobre el estado de Nicolaescu, lo que ha generado gran inquietud. Esto se debe a que, pese a la atención médica recibida, no fue posible recolocar su globo ocular en su sitio.

Robin Van Persie, técnico del Heerenveen, decidió retirar al jugador del terreno de juego. Por ahora, y en espera de un comunicado oficial, no se espera que regrese pronto a la actividad.

