«Aquí está el verdadero reality» Fritanga partió a ayudar a las tomas en Copiapó 24 octubre

No cabe duda que Fritanga se convirtió en uno de los personajes más queridos de ‘Resistiré’. Pero tras salir del encierro, el chiquillo se devolvió a su natal Copiapó y ahora en medio de las manifestaciones sociales, el es chico reality se unió al movimiento de inmediato.

Hay que mencionar que en la zona donde vive el también youtuber se encuentra en estado de emergencia y toque de queda, por lo que cada vez que ha podido se ha unido a las protestas. Tal como lo ha dejado saber en sus redes sociales.

«Aquí la gente está reuniéndose para marchar, pero pacíficamente. Basta de la violencia, que calme la cosa, que calmen las aguas. Póngale bueno, lo único que puedo decir, cuídense» aseguró Fritanga en una de sus publicaciones.

Pero como es típico de Felipe Urra -su verdadero nombre- tampoco ha perdido tiempo al momento de ayudar a sus vecinos. Resulta que en su última publicación en su cuenta de Instagram contó que fue hasta el sector de las tomas de Andacollo en Copiapó, ya que de acuerdo a lo que contó, la gente de esa zona había tenido problemas con el agua potable.

«Estoy aquí desde las tomas. No están llegando los camiones para acá, la gente está reclamando. Llevamos unos bidones, quedamos ‘patos’ con el camión. Esto no es lucro, hay que ayudar, no están llegando las cosas» reclamó Fritanga.

Es por lo mismo que partió con bidones de agua, los que al parecer pudo repartir entre varios vecinos: «Está todo seco para acá arriba, en las poblaciones altas. Aquí vive gente humilde, pero igual sale a ganarse el día a día en las mañanas, a luchar su vida. Aquí no está ni pavimentado. Este es el verdadero reality».

Para finalizar, Fritanga le hizo un llamado a todos los chilenos a que sigan manifestándose y luchar por las demandas sociales. «Pónganle bueno, y con escándalo no más».