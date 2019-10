Luli estuvo en ‘Bienvenidos’ y contó que le gustaría ser alcaldesa 9 octubre

Durante este miércoles Nicole Moreno, más conocida como Luli, llegó como invitada al matinal ‘Bienvenidos’. Espacio en el que aprovechó de hablar de sus nuevos proyectos, además de las críticas que recibe constantemente en redes sociales.

Pues como te hemos contado en varias ocasiones, la chiquilla se ha llenado de malos comentarios en su cuenta de Instagram por su tonificado cuerpo, ya que varios la acusan de estar obsesionada con el ejercicio e incluso de verse poco femenina.

«Amo el deporte, para mí es un estilo de vida. Hoy estamos trabajando glúteos» aseguró Luli, luego de llevarse todos los piropos por parte del panel debido a su físico.

La modelo también se refirió a que el estilo de vida fitness ha sido un viaje. «Me he dado cuenta que en un principio era por un tema físico realizar deporte o comer sano, pero ahora es un estilo de vida. Invito a las personas en sus casas que no todo es físico, el deporte te sube el ánimo, te quita el estrés».

Frente a las críticas que ha recibido de quienes la acusan de pasar mucho tiempo en el gimnasio, Luli fue categórica. «No paso en el gimnasio, mentira, solo voy una hora y me hace feliz. Es algo lindo el deporte, nuestro país debería tomar conciencia con eso, si somos el segundo país con obesidad en Latinoamérica».

Junto con esto, la también animadora se refirió a sus próximos proyectos, como entrar a la política. «Me invitaron a ´Podemos hablar´y me dicen si quisiera indagar en algo social. Dije ‘sí, no lo descarto en el futuro’. A mí me gusta lo social y ayudar a la gente. Pero no es ahora, y lo haría de manera independiente» aclaró.

Sobre las comunas en las que le gustaría trabajar, Luli aseguró que sería en algunas de las comunas en las que ha vivido, como Puente Alto, La Cisterna y La Florida. Eso si, sobre su ingreso a la política, lo tiene pensado para unos cinco años más.

Finalmente al ser consultada por su vida amorosa, solamente dijo que: «Ahora estoy enamorada del amor, de las cosas lindas que están pasando en mi vida. hablo en general. Siempre sola nunca insola».