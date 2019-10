Según estudio el Metro de Santiago tiene más de 200 microbios 9 octubre

Se descubrió que en el Metro de Santiago existen más de 200 tipos de microbios, esto de acuerdo con un estudio internacional que analizó el transporte público de 58 ciudades alrededor del mundo.

En tres años de trabajo, los investigadores agrupados en MetaSub identificaron 4.400 microorganismos en ciudades de los cinco continentes. El 50 % de las muestras son microbios desconocidos para la ciencia.

«Lo más probable es que no sean patógenos. Si no han sido identificados es porque son menos comunes y no representan un riesgo mayor», dijo Eduardo Castro, profesor asociado del centro de Bioinformática y Biología Integrativa de la Universidad Andrés Bello, citado por El Mercurio.

Castro destacó que «hay 61 especies de microorganismos que estaban presentes en todas las ciudades analizadas».

En Santiago, las estaciones intermodales son las que tienen mayor presencia de estos microorganismos. El experto, sin embargo, advierto que esto no necesariamente es negativo.

«Solemos interpretar la presencia de microorganismos como algo malo, pero es un error. Ningún ambiente está libre de ellos y las concentraciones que hemos encontrado no implican riesgo», dijo.