Toqueteo internacional: Medio británico publicó agarrón de Majin Boo a Cathy Barriga

La semana pasada, durante una transmisión en vivo en Instagram, en la previa del matinal «Renace tu Mañana», Cathy Barriga vivió una inesperada situación con un corpóreo de Majin Boo, personaje de Dragon Ball.

«Acá estamos, porque vamos a grabar un nuevo capítulo de Renace tu Mañana. Como revisamos la Expo Hobbie nos acompaña Majin Boo», dijo la alcaldesa de Maipú, pero cuando se dieron un abrazo, el corpóreo le tocó una de sus mamas.

Esta situación, que fue tendencia durante toda esa jornada de cierre de agosto, fue recogida por el diario británico Daily Mail y el pasado jueves 5 de septiembre publicaron el hecho en su sitio web.

El Daily Mail indicó que la alcaldesa estaba posando a la cámara cuando fue manoseada: «A la sra. Barriga no parece importarle mientras se ríe y permite que la figura continúe abrazándola. Bromeando (el corpóreo) se lleva las manos a la boca y luego se encoge de hombros. La ex presentadora de televisión luego camina hacia el artista y le rodea el hombro con el brazo para posar para más fotografías».

Mayoress giggles after street entertainer dressed in full costume gropes her breast during a live Instagram broadcast https://t.co/Zdl8xZ1boY

— Daily Mail Online (@MailOnline) 5 de septiembre de 2019