Por esta razón Christell terminó llorando en el «Gran Rojo» 14 agosto

La semana pasada te contamos sobre el gran anuncio que se hizo en el «Gran Rojo», sobre el ingreso de Christell Rodríguez a la competencia. La cantante de 21 años debutó este lunes con su primera presentación, pero con un resultado que no fue para nada el esperado.

La chiquilla no convenció al jurado con su interpretación y logró como promedio solamente un 5.3, lo que de inmediato la llevó a la temida capilla. Es por lo mismo que la voz del tema «mueve el ombligo» no está con el mejor ánimo. Tal como lo dejó en evidencia durante el capítulo del martes.

«Tuve problemas con la presentación, pero esto es así. Espero que la próxima sea mejor» comentó Christell al ser consultada por Roberto Van Cauwelaert. Pese a esto, luego la joven reveló que había algo más que la tenía mal.

«Es un tema personal que tiene que ver con mi exposición. Es algo ajeno a la competencia, me estuve aguantando todo el día. Es algo que no me debería afectar, pero llega un punto de quiebre» confesó entre lágrimas.

Este tema personal que enfrenta Christell, tendría que ver directamente con las fuertes críticas que recibe a diario en redes sociales. Pues hay que recordar que hace un tiempo hizo noticia debido a los cueles comentarios sobre su físico que le dejan en su cuenta de Instagram.

«Sé que me la puedo, llevo muchos años luchando por una oportunidad y lo seguiré haciendo, porque es lo que amo» finalizó la cantante, entre los aplausos del público.