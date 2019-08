Con críticas fue el debut de Christell Rodríguez en el «Gran Rojo» 13 agosto

A pesar de que ya había aparecido anteriormente en el programa de talentos, este lunes la cantante nacional Christell Rodríguez hizo su gran debut en el escenario de la competencia del «Gran Rojo».

La chiquilla que apareció por primera vez en el espacio de TVN cuando solamente tenía cinco añitos, volvió a presentarse frente al jurado por primera vez en más de una década, interpretando la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper «Shallow».

Tras su presentación, llegó el momento de ser evaluada por los jueces quienes de inmediato notaron el nerviosismo de Christell, que la llevó a cometer varios errores.

El primero en ponerle nota fue Cristián Natalino. «Es natural que tengas nerviosismo en una primera evaluación. Partamos por lo bueno: tienes un color de voz característico pero creo que tuviste muchas desafinaciones. Lo más importante es que vuelvas a ver el video. ¿Con qué frecuencia estás cantando?» le preguntó.

Frente a esto Christell le respondió que lo hacía todos los días, aunque fuera por media hora. Frente a esto, el cantante le dio su veredicto: «Mmmm. La academia tiene un proceso muy exigente. Para mí no fue una buena presentación, pero rescato lo positivo. Un 5.1″.

Luego, fue el turno de Neilas Katinas, quien coincidió con su colega, le pusó un 4.9 y comentó: «Se notó mucho la diferencia con las veces que llegaste a mostrar tus canciones. Hoy en competencia te noté súper nerviosa. No sólo la voz estaba nerviosa, también tu corporalidad. Indirectamente me estabas diciendo: ‘tengo miedo. No proyectaste la emoción, la voz».

Posteriormente fue el turno del jurado invitado, Juan Pablo Sáez, quien también la notó nerviosa, pero decidió darle un tono más positivo a su evaluación. «Es verdad que estabas nerviosa, pero, ¿qué sería de esto sin nervios? Valoro mucho tu nerviosismo» dijo, otorgándole un 6.1 a Christell.

Finalmente fue el turno de Maitén Montenegro, quien también rescató los aspectos positivos de su presentación y la calificó con un 5.2. «Me gustaron las improvisaciones que hiciste, de notas… Estabas fuera de tono, tienes que manejarlo con más tranquilidad. Para ser tu primera vez compitiendo, amerita que te dé esta nota».

Aquí te dejamos la participación de Christell: