Ignacia Michelson tendrá su propio reality sin filtro 1 agosto

No cabe duda que Ignacia Michelson fue una de las participantes de «Resistiré» que más llamó la atención, no solo por su desinhibida personalidad, sino que también por su relación con el mexicano Sargento Rap, que fuera del encierro sigue haciendo noticia constantemente.

Pero tras el término del reality, todo parece indicar que la chiquilla quedó con ganas de más en el mundo de la telerrealidad.

Así fue como Ignacia lo dejó claro en conversación con el diario La Cuarta, donde reveló que está planeando otro proyecto de este estilo: «Estoy trabajando en eso y lo haré por YouTube. La gente me sigue y escribe mucho en las redes sociales, les gusta mi forma de ser. Además, como se acabó el reality es la mejor forma de que sigan mis aventuras» dijo la modelo.

Sobre su propio reality, la joven aseguró que siente que será mucho más real. «Tendré mi propia edición, entonces no hay nada que esconder. Soy una persona súper liberal, me gusta pasarlo bien y todo», dijo Ignacia, añadiendo: «Yo creo que mi personalidad no va con Chile, todo es muy moralista».

Junto con esto, reveló que decidió congelar sus estudios de derecho: «A mediados de agosto nos vamos a México con mi novio, estaremos un tiempo allá y acá. Tenemos muchos eventos, además quiero conocer a mis suegros», fueron algunas de sus razones para dejar de ser estudiante.

Finalmente Ignacia no reveló el nombre ni la fecha de estreno de su reality.