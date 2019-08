María Teresa Matus y su misterioso mensaje: «No duran para siempre» 1 agosto

Con una de sus últimas publicaciones en Instagram, María Teresa Matus revolucionó a sus seguidores. Especialmente por el misterioso mensaje que escribió la ex de Arturo Vidal.

Resulta que la chiquilla en el último tiempo se ha convertido en una influencer de la red social, publicando imágenes que de vez en cuando dejan la embarrada. Esta vez Marité subió una foto desde Barcelona. Pero lo que si, el mensaje con el que la acompañó no dejó a nadie indiferente.

«Enjoy the moments now, because they don’t last forever (Disfruta los momentos ahora, porque no duran para siempre…)» escribió. Lo que de inmediato generó una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes se preguntaban a quién estaba dirigidas estas palabras.

Aquí te dejamos el mensaje de María Teresa Matus: