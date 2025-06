Ignacia Michelson impacta al revelar entre lágrimas que sufre complejo trastorno

Este miércoles se estrenó un nuevo capítulo de Mundos Opuestos, el que estuvo marcado por una fuerte confesión de Ignacia Michelson, que dejó sin palabras a sus compañeros de encierro.

Resulta que, durante una conversación en el patio, la chica reality les confesó acerca de sus trastornos alimenticios. «Yo tengo bulimia. Siento que es una enfermedad que uno siempre tiene, porque aunque no vomite, siempre estoy pendiente del peso, de no comer», reveló.

«He tenido bulimia y anorexia, de chica fui muy gordita, y le tengo miedo a eso. A veces tengo que repetirme a mí misma que el pantalón me queda bien. Y quiero verme como debería estar viéndome, pero no puedo, y luchar con tu cabeza es lo más difícil. Es una lucha conmigo misma», continuó Ignacia Michelson entre lágrimas.

Entonces Marlen Olivari aprovechó de contar su propia experiencia con los problemas alimenticios. «Yo también tuve un problema así cuando estaba en televisión, tuve períodos en que estuve súper flaca, se me veían las costillas, vomitaba, no comía. Y ahora algunos me escribían que ojalá me tocara estar en el Pasado para que bajara de peso».

Las peleas de Ignacia Michelson

A pesar de este crudo momento, Ignacia Michelson ya ha protagonizado una serie de discusiones en los primeros días de encierro en Mundos Opuestos, siendo una de las primeras, arremetiendo con todo contra Thammy Palma, quien cedió la inmunidad al equipo contrario.

«Quedamos en priorizar el equipo, pero ella prioriza lo otro y nadie le dice nada, porque les da miedo. Yo sé que muchos que vienen por primera vez vienen a hacer el papel de ‘good vibes’, de buena onda, porque les da miedo quedar mal afuera, ¡pero a mí eso me importa un soberano p…!», lanzó.

Cuando Flor Vigna intentó calmarla, Ignacia le contestó duramente a la argentina. «Tú no me puedes callar, no eres mi mamá, yo voy a hacer lo que quiera. Y si me quieres parar, me voy a poner más al pedo. Yo no soy paz y amor, y si me molesta algo te lo voy a decir aquí y ahora. No voy a parar porque tú me lo digas», le advirtió.