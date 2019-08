Papá de Felipe Rojas rompió el silencio: «Ojalá que no sea el asesino» 1 agosto

Ya ha pasado más de un mes desde que se encontró el cuerpo de Fernanda Maciel, enterrado en la bodega donde fue vista por última vez. Y luego de mantenerse en silencio, por primera vez el papá del único acusado, Felipe Rojas, se refirió al complejo momento por el que pasa su familia.

En una entrevista exclusiva con el matinal «Hola Chile» el ex uniformado se refirió a la posible responsabilidad de su hijo en el asesinato de Fer. «Si es así, lo vamos a asumir de todas maneras. Tanto así como el asesino, me cuesta mucho creerlo. Felipe tenía una amistad con Fernanda por 8 años. Es raro que Fernanda no se haya alejado de él si era agresivo» comentó.

Sobre las actitudes agresivas de Felipe, las cuales fueron denunciadas por una ex pareja, su papá aseguró que «delante mío no demostraba eso (…) supe que habían episodios, pero por ambos lados. Las chica también…».

También te puede interesar: Papá de Felipe Rojas llamó a matinal en vivo y quiere contar su verdad

Junto con esto recordó los primeros interrogatorios que le realizó la policía a Felipe tras la desaparición de la joven: «Me acuerdo que cuando llamaron a Felipe a declarar me contó que lo habían tratado muy brusco. Entonces, le dije que me dijera cómo fue la historia. Le pregunté cuántas veces ha ido Fernanda a la bodega. ‘Nunca’, me dijo».

Además agregó: «Por ahí dijeron que lo habían visto con un saco. Le pregunté por el saco y me dijo que era yeso. Me explicó que adentro de la bodega había una grutita y quería arreglarla».

También se refirió a un paseo al cerro que planificó hace algunos meses, con el fin de conversar con su hijo. «Aunque suene un poco mal, yo lo llevé al cerro con la intención de que contara la verdad. Quería alejarme un poco para poder charchetearlo en caso que asumiera el error» comentó.

Para finalizar dijo que «ni siquiera he querido ir a la prisión porque van a empezar que me estoy poniendo de acuerdo con él. Más que sacarme culpas de encima, quiero dejar en claro que quiero hablar en nombre de mi familia. Nosotros no sabíamos».

«Ojalá que no sea el asesino, pero tiene una participación indudable e imborrable» terminó.